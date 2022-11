Roma, tutti in Giappone. Karsdorp invece va dallo psicologo

Una relazione talmente complicata che ha spinto uno specialista a scrivere un certificato per esentarlo dagli allenamenti a Trigoria e dalla tournée in Giappone per stare lontano dal suo carnefice. Una storia a cui nessuno crede nell’ambiente calcistico, anzi gli operatori di mercato più smaliziati (il procuratore di Rick compreso) già stanno capendo come muoversi per piazzarlo. Un caso che ricorda quello di Emerson nel 2004 che, pur di andare alla Juventus, fece arrivare un certificato a Franco Baldini dichiarando una depressione.

Oggi il destinatario è Tiago Pinto e, come allora, non può far altro che prenderne atto e chiedere al giocatore di presentarsi a Trigoria per sottoporsi a una visita medica per poter verificare le condizioni di salute. Al momento non è ancora arrivata una risposta. La società è rimasta spiazzata perché prima di partire per l’Olanda, l’esterno aveva dato l’impressione di essersi messo alle spalle la lite.