Roma, tre gol per ripartire

Il campionato della Roma ricomincia da Marassi con il successo (1-3) contro il Genoa penultimo e contestato, scrive Ugo Trani su Il Messaggero.

Basta mezza rosa a Fonseca per riprendersi il 4° posto, aspettando il risultato dell’Atalanta, stasera in campo a Bergamo contro la Spal, e restare comunque protagonista nella corsa Champions. Era un match da vincere, in attesa delle 2 partite che possono decidere la stagione: mercoledì il turno secco dei quarti di Coppa Italia contro la Juve e domenica il derby contro la Lazio terza.

Fonseca, pur felicissimo di poter ripartire dal suo sistema di gioco preferito che rimane il 4-2-3-1, inizia la full immersion di 3 partite in 8 giorni con i giocatori contati. Che però si fanno trovare pronti.

a formazione di partenza, però, è equilibrata e al tempo stesso logica. A partire dalla difesa con Santon a destra e Spinazzola che, proprio dopo essere stato a una firma dal trasferimento all’Inter, ha avuto spazio a sinistra, la corsia che ritiene sia la sua rampa di lancio. Come ha dimostrato nel 1° tempo, attaccando il Genoa su quel lato con continuità e qualità.

Davanti i resti del rombo offensivo: Pellegrini trequartista, Under e Kluivert sulle fasce e Dzeko centravanti. Under, dopo quasi 5 mesi, ritrova il gol: l’ultimo, il 25 agosto, proprio al Genoa che è stato anche il 1° dei giallorossi in questa stagione. Tiro cross di sinistro, con Perin tradito anche dal velo occasionale di Pellegrini che non riesce ad arrivare sul pallone. C’è solo la Roma in campo. E la conferma arriva dal dato del possesso palla: la superiorità va oltre il 70 per cento. Dzeko, su invito di Spinazzola, ha la chance per il raddoppio: colpo di testa centrale. Ghiglione si pappa il pari dopo lo strappo dell’ispirato Barreca, favorendo il recupero di Lopez. Il Genoa rischia di chiudere il tempo sotto di 2 reti: autogol di Biraschi su cross di Spinazzola. I giallorossi, però, riescono a complicarsi il pomeriggio regalando a Pandev il pallonetto facile, su lancio di Schone e dormita di Santon più che di Mancini, qualche secondo prima dell’intervallo. La Roma, anche nella ripresa, ha il controllo del match.

Pau Lopez vola sulla girata di testa di Goldaniga. Nicola decide di osare: Favilli per Cassata e per il 3-4-1-2 con Pandev trequartista. Fonseca risponde con Cristante per Veretout. Perin scivola e prepara il tris dei giallorossi, appoggiando il pallone a Pellegrini, appostato fuori area. Da lì, assist per Dzeko che chiude il match, ritrovando il gol dopo un mese di astinenza.