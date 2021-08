Roma, tramontata l’ipotesi scambio Diawara-Mandragora

Il guineano ha rifiutato il trasferimento al Torino

Un mediano per un mediano: questa è l'idea che vuole realizzare il gm giallorosso Tiago Pinto. Il centrocampista indiziato a lasciare Trigoria è Amadou Diawara, sul quale si erano fatte vive Wolverhampton e Torino. Come riportato su Il Messaggero, il guineano ha detto no ai Wolves e soprattutto al club di Cairo. Proprio con quest'ultimo si era ipotizzato uno scambio con Mandragora, tramontato a causa del rifiuto di Diawara. Continua dunque la missione di Pinto nel cercare una nuova destinazione per l'ex Bologna e Napoli, per poi andare all'assalto finale di Zakaria.