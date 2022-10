Roma, tira aria di svolta (buona)

Ci sono vittorie e vittorie: tutte regalano tre punti, ma alcune danno una consapevolezza dei propri mezzi e fiducia. Come riporta Il Messaggero, Tirana ne è l'esempio e Milano potrebbe avvicinarsi. Vincere in rimonta a San Siro contro l'Inter è il viatico migliore per iniziare la lunga volata che porterà alla seconda sosta per il mondiale in Qatar e potrebbe rappresentare il cambio mentale della stagione. Ma c'è di più. La consapevolezza di vincere, mostrata da Gianluca Mancini con quel “Siamo più forti“, ma anche da Mourinho. Il tecnico della Roma era squalificato, così ha seguito la gara sul pullman della squadra. Al termine della partita, lo Special One si è congratulato con la squadra, esaltandone la forza mentale. Mou – festeggiando insieme al collaboratore Giuseppe Virgili e ad uno steward del club – ha gridato: “Bravi ragazzi, non abbiamo paura di niente, grandi palle”.