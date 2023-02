Roma, testa da Champions

Ci sono situazioni in cui, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, serve la testa. Che con la Cremonese è mancata e la Roma ha dato il peggio di sé. Testa di Ibaniez, gol: quattro minuti dopo, testa di Abraham, gol. Due reti servite da Dybala, che ha sostituito Pellegrini dalla bandierina. Sei minuti di gioco e l'Empoli è servito, tramortito, incredulo. La partita prende subito la piega giusta, in pochissimo tempo, un qualcosa che si vede raramente da queste parti, e la Roma campa di rendita. Si comincia in discesa, dunque, con due pugni da ko, anche se la squadra di Zanetti non si arrende facilmente e gioca, anche bene, producendo pensieri negativi a Rui Patricio. Lu Roma - se pur soffrendo un po’ nel finale - alza la testa, vince e tocca quota 40 punti come l'Inter seconda in classifica (in attesa del derby di stasera), restando in piena corsa all'oro della Champions League, quel trofeo virtuale che contiene soldi, milioni e desideri.