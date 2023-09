Tabù Pioli ma Mourinho ha Lukaku

L’Olimpico è pronto ad abbracciare Lukaku. Ma non solo. Perché oggi, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, torna in panchina lo sciamano, il guru, il capo famiglia: Mourinho. La tempistica è perfetta: con il Milan infatti non è più tempo di scherzare. Il punto in due partite, tra Salernitana e Verona, pesa negativamente in classifica. I rossoneri sono già a + 5, come il Napoli. Non è esagerato sottolinearlo, anche se siamo soltanto alla terza giornata: l’handicap in caso di sconfitta inizierebbe a essere pesante. Lukaku o non Lukaku, che oggi siederà in panchina, Dybala o non Dybala, che potrebbe alla fine essere convocato (ieri si è allenato in gruppo), Pellegrini o non Pellegrini, anche lui alle prese con un problema muscolare (flessore) come Renato Sanches che non verrà rischiato, la Roma è già davanti al primo crocevia. Non è più tempo di alibi, per nessuno. Il sacrificio dei Friedkin, in un mercato funestato dai paletti del Fpp, merita una Roma che competa almeno per il 4° posto.