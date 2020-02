Roma, sguardo al futuro. Jesus rifiuta pure il Lecce

Nessun colpo di coda. L’impressione, sentendo in conferenza Fonseca, che l’indicazione di non stravolgere troppo la rosa sia arrivata proprio dal tecnico, come riporta Il Messaggero.

Sono arrivati tre giovani acquisti, giocatori di prospettiva. Saranno sicuramente utili per le rotazioni della squadra, ma forse il portoghese si aspettava qualcosa di più. Per il presente intanto meglio non privarsi neanche di Kalinic: non certo per la sua vena realizzativa ma almeno può vantare sei mesi di lavoro con la squadra, arrivare a gennaio per qualsiasi giocatore è sempre difficile. Via dunque Florenzi che fino a giugno si trasferisce con la formula del prestito secco al Valencia. Il ds Petrachi fino all’ultimo ha tentato di cedere Juan Jesus per alleggerire il monte ingaggi: c’hanno provato Lecce e Cagliari senza successo, la Fiorentina c’era andata vicina ma le parti non sono riuscite a trovare un accordo sull’ingaggio. Infine Fonseca ha posto il veto sulle cessioni di Cetin e Fuzato.