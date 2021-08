Roma, sforzati di più: oggi l’incontro tra Pinto e Abraham

L'attaccante non gradisce il prestito e preferisce un'operazione a titolo definitivo. Abramovich pronto a dilazionare i 45 milioni, ma si tiene una recompra

Due aeroporti diversi, come i rispettivi destini. Mentre Dzeko, accompagnato dalla moglie Amra, ieri a Ciampino s'imbarcava per Milano, Pinto di lì a poco sarebbe arrivato a Fiumicino. Destinazione: Londra. Edin saluta e si trasferisce all'Inter, che verserà nelle casse giallorosse un bonus di 1,8 milioni che scatterà nel caso in cui la squadra di Inzaghi si dovesse qualificare per la prossima Champions, riporta Stefano Carina su Il Messaggero. Toccherà ad Abraham raccoglierne il testimone. Il viaggio del gm giallorosso nella City è soprattutto per questo motivo. L'incontro con l'agente del calciatore avverrà in giornata, quando Tammy sarà già tornato da Belfast, dove ieri sera è andata in scena la Supercoppa Europea tra Chelsea e Villarreal. Per il ragazzo è arrivata l'ora delle scelte. Dopo la telefonata ricevuta martedì da Mourinho, aveva chiesto 48 ore per prendere una decisione.