Roma, sei la squadra più azzurra

Trigoria è il serbatoio dove il Ct Mancini attinge di più. L’arrivo di Frattesi regalerà a Mourinho un altro nazionale

Redazione

Quella di Frattesi è l’ennesima conferma di una peculiarità che la Roma non intende perdere, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Ossia, quell’anima non solo italiana ma proprio azzurra che la contraddistingue. Tra le big in serie A Mourinho è il tecnico che può annoverare più calciatori che ricopriranno per la nazionale un ruolo fondamentale nel nuovo ciclo partito dopo la débâcle contro la Macedonia.

A partire da capitan Pellegrini, passando per Cristante e il rientrante Spinazzola (per i quali si stanno discutendo i rinnovi che scadono nel 2024), senza dimenticare l’omonimo Mancini (in lizza per il post-Chiellini) e Zaniolo. Perché il giallo di queste settimane, anche qualora si concludesse con un addio (l’agente Vigorelli ha incontrato la Juventus ma se i bianconeri non cedono prima de Ligt non hanno risorse per muoversi), vedrebbe comunque la Roma puntare su un altro azzurro, Berardi.

Senza contare che dopo l’estate, Ibanez dovrebbe completare le pratiche per ottenere il passaporto italiano, diventando papabile anche per essere convocato in nazionale. E nella lista non sono menzionati El Shaarawy (che sembra ormai uscito dal giro), Calafiori, prossimo a trasferirsi alla Salernitana e Zalewski che ha scelto la nazionale polacca pur essendo nato a Tivoli.