Roma, qua la mano: Mourinho ha trovato la formula per esaltare Abraham

Con la doppietta al derby è diventato il migliore marcatore in Italia nel 2022 e l'inglese più prolifico

Il braccio e la mente. In campo Abraham e in panchina Mourinho, beneficiaria la Roma. Il gatto e la volpe: uno studia e prepara, l'altro esegue. Secondo Stefano Carina su Il Messaggero, stavolta il risultato è talmente eclatante che riesca addirittura a scalfire il muro di silenzio dei Friedkin. La voce dei proprietari giallorossi rimane top secret, ma le parole su Twitter del profilo Friedkin Group equivalgono a una promozione a pieni voti: "Congratulazioni alla Roma per aver difeso la città nel derby della Capitale". Didascalia accompagnata da quattro foto. Abraham continua a segnare con una continuità sorprendente. Con la doppietta di domenica è arrivato a quota 11 gol in 15 partite. Sommati ai precedenti portano il totale a 23 in 40 partite. Superati di slancio Batistuta e Montella (21) al primo anno in giallorosso. Qualità personali, ma il modo in cui Mourinho ha plasmato il ragazzo non può passare sotto traccia. Ha provato a esaltarlo con due ali nel 4-2-3-1 poi con Zaniolo vicino nel 3-5-2. Infine, facendolo supportare da due trequartisti. Il centrocampista in più è stato fondamentale nel derby. Pellegrini e Mkhitaryan hanno regalato spazi in cui Abraham è andato a nozze. Due gol da opportunista senza contare che ha dimostrato di saper fare reparto da solo. nel regno Unito si stanno accorgendo di lui: è il centravanti inglese che segna di più. La Roma e Mou se lo tengono stretto, ma occhio in estate. Il Manchester United lo ha messo nel mirino per il post-Ronaldo.