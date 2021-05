Roma, primo esame Special. Da Aké a Mata e Vinicius: tutti i nomi per Mou

Stasera contro il Manchetser United Mourinho analizzerà la sua futura rosa

Redazione

Mourinho seguirà la Roma con attenzione. Tecnicamente, tatticamente e fisicamente, scrive Ugo Trani su "Il Messaggero". Sotto osservazione i difensori: conosce bene solo Smalling, sguardo speciale per Mancini e Ibanez, se capita pure su Kumbulla. Ovviamente Dzeko, centravanti che non ha alcuna intenzione di scaricare. E capitan Pellegrini: il suo ruolo è ancora da decidere. Può fare l’esterno, come in azzurro con il ct Mancini, o il trequartista, come è successo l’anno scorso proprio con Fonseca.

Lo Special One è da anni un idolo per Friedkin che ha quindi voluto la virata per inviare un segnale chiaro alla piazza e per aver più forza nella ricerca del main sponsor (l’attuale saluta a fine stagione). Al resto ha pensato Pinto, appoggiandosi alla GestiFute, società di procure calcistiche, spesso presente nelle operazioni in entrata e uscita del Benfica. Il punto di riferimento è Mendes, potente manager del calcio portoghese e anche europeo: ha sempre guidato il gm giallorsso. Il portiere cambierà: Musso, Cragno e Gollini restano d’attualità, anche se la Gestifute indica Rui Patricio del Wolverhampton e José Sa dell’Olympiakos. Serve pure il centrale difensivo capace di impostare: Dier del Tottenham è un pupillo di Mourinho. L’alternativa potrebbe essere Aké del Chelsea. A Karsdorp e Spinazzola, vanno aggiunti altri due terzini. Mourinho ha lavorato con Santon, ma non è detto che resti. Peres è già fuori. Piacciono Semedo del Wolverhampton e Pereira del Leicester.

Ma lo sforzo andrà fatto a centrocampo. La prima scelta è Renato Sanches del Lille. Lo sfida Ojbjerg del Tottenham. Nella lista anche Sabitzer del Lipsia e Matic dello United. Come trequartista, oltre allo svincolato Mata del Manchester, dalla Spagna segnalano l’interesse per Isco. Davanti Carlos Vinicius del Tottenham, a prescindere dal futuro di Dzeko. Tornano alla base Florenzi, Under e Kluivert: piacciono al portoghese. L’ex capitano è da convincere, gli altri due resterebbero.