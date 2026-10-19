Osservi la sua maglia numero 9 e pensi che per Castro non sia stato un problema doverla chiedere e ottenere. Poi guardi chi ha intorno, Malen, e capisci subito che non sarà facile ritagliarsi spazi con una certa continuità. Guardi e riguardi quel gol contro il Genoa, una pennellata di magia, e pensi a un calciatore, Montella, che ha vissuto, venticinque anni fa, ciò che sta vivendo lui. C'è tanto di Vincenzo in Santiago. C'è tanto del Montella dello scudetto, del ruolo che ha avuto in quella squadra: Vincenzino aveva davanti un certo Batistuta, Santiago si ritrova a palleggiare e sperare all'ombra di Malen. Due concorrenti pesanti. Come scrive Alessandro Angeloni su “Il Messaggero”, l'accostamento non significa che a Gasperini basteranno Malen e Castro per riportare il tricolore a Roma; significa, però, che con due centravanti così, almeno si può stare tranquilli.