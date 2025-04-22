Tiene banco il futuro di Alexis Saelemaekers. Il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, ha confermato che i due club parleranno a fine stagione e nell'affare potrebbe entrare anche Tammy Abraham. I rossoneri peròcontinuano a valutare il riscatto intorno ai 20 milioni di euro come riporta oggi il Messaggero. Sull’esterno belga si registra l’interesse del Nottingham Forest e, più recentemente, del Newcastle, club che avrebbe messo gli occhi anche su Mile Svilar. Per riscattarlo quindi non basterà il cartellino di Abraham.