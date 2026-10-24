E' il momento della fiducia: nella società, nell'allenatore, nella squadra, nella possibilità di andare avanti con buoni risultati. Il clima cambia, le trasferte pesano, gli allenamenti si fanno sentire e, per le squadre che fanno anche le Coppe, la fatica e gli infortuni assumono pure un peso. Per questo ci vuole fiducia, anche in quei giocatori che sono comparsi meno, ma che si fanno trovare pronti all'appuntamento. La Roma, per fortuna, ne ha e hanno dimostrato il loro valore al momento giusto. Adesso, però, la grande corsa prosegue e arriva la trasferta a Napoli molto complicata: la squadra di Allegri si è appena rianimata e vuole recuperare i risultati perduti. Lo scrive Paolo Liguori in Curva Sud su Il Messaggero. L'allenatore giocherà per vincere, senza Dybala e Koné, ma con un Malen considerato il miglior giocatore del Campionato del mese di settembre. Abbiamo perso di nuovo Pellegrini, proprio quando era tornato in forma e mostrava di essersi inserito nel gioco di Gasp. Tornerà Cristante ed è un'ottima notizia, vista la presenza dominante di McTominay.