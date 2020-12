Roma, occasione Champions

L’occasione è ghiotta, da non lasciarsi sfuggire, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Dando un’occhiata al calendario, vincendo domani con il Torino la Roma (ora sesta) potrebbe approfittare di due scontri diretti al vertice: Inter-Napoli e Juventus-Atalanta.

Quarta, terza o addirittura seconda, poco importa. Vincere proietterebbe nuovamente Fonseca in zona Champions. Il Toro è in crisi: ultimo con 6 punti insieme a Crotone e Genoa, nonostante le rassicurazioni di Cairo il tecnico Giampaolo è in bilico.

Domani sera Fonseca ritroverà la miglior Roma sulla carta (unico dubbio in difesa tra Mancini, ieri in gruppo, e Kumbulla: l’albanese nelle ultime ore ha svolto degli esami che non hanno evidenziato lesioni al flessore). Non sul campo. Quella rimane la squadra che in 45 minuti ha annichilito il Bologna non più tardi di tre giorni fa. Tuttavia riavere insieme l’inglese in difesa e lo spagnolo (con Mkhitaryan) a supporto di Dzeko, sposta gli equilibri. In avanti.

Dietro invece torna Pellegrini per far coppia con Veretout nonostante Lorenzo abbia dimostrato di avere una marcia in più quando può giocare una decina di metri avanzato. In stagione Pedro ha già segnato 4 gol regalando 4 assist. In campionato ha saltato invece soltanto la sfida con il Bologna per squalifica e domani taglierà il traguardo delle 11 presenze, tante quante ne ha fatte nell’ultima Premier. Chi invece deve recuperare il tempo perduto è Smalling che domani torna titolare.