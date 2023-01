Roma, nuovo stadio a Pietralata più vicino: in arrivo il “sì” del Comune

La legge indicava in 90 giorni il termine per concludere i lavori della Conferenza che, però, complice la richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali richiesta alla Roma da parte di molti uffici comunali ha fatto slittare il termine a oggi. Il “sì” da parte degli uffici comunali sarà, ovviamente, accompagnato da alcune prescrizioni che dovranno essere recepite da architetti e ingeneri al momento di redigere il progetto definitivo.

Conclusa la Conferenza di Servizi , poi, ci vorrà una decina di giorni o un paio di settimane al massimo per scrivere il verbale con tutti i vari passaggi e le richieste degli uffici. Dopo si entra nel vivo della parte “politica” del lungo iter amministrativo: firmato il verbale della Conferenza, questo dovrà essere inserito in una delibera da portare al voto in Consiglio comunale.

Quindi, per arrivare al voto, il testo sarà portato all’esame del IV Municipio Tiburtino (competente per territorio) e delle varie Commissioni consiliari che potranno formulare emendamenti e proposte di modifica. Il tutto poi tornerà in Giunta per essere vagliato dagli uffici e, quindi, sarà sottoposto al voto finale in Aula Giulio Cesare. L’obiettivo del Comune è quello di riuscire a chiudere questa parte del procedimento per la primavera.