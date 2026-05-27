Trigoria si è svuotata dopo la festa Champions, ma è già pronta a riempirsi. Ryan Friedkin è rimasto in Italia e tornerà nelle prossime ore mentre Gasperini sta trascorrendo qualche giorno di riposo a Torino in compagnia della famiglia. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro, sul tavolo due i temi caldi: rinnovi e direttore sportivo. Dopo Hermoso, Dybala è quello più vicino a firmare, una prima offerta da 2 milioni più bonus è stata già presentata ma vorrebbe provare a strappare un contratto di poco più ricco. Entro la fine di questa settimana è atteso il ritorno nella Capitale di Novel. Per la fumata bianca - scrive Daniele Alooisi su 'Il Messaggero' - manca ancora un passo. Più indietro, invece, i discorsi con Pellegrini. La volontà di Gasperini è quella di tenere anche lui, ma un incontro con la società ancora non c'è stato e non è stato neanche fissato. Lorenzo aspetta e ha messo in stand by alcune offerte dall’estero poiché ha voglia di tornare a giocare la Champions League con la Roma. Capitolo Celik: il turco ha dato la sua parola a Gasp e gli ha detto che con lui sarebbe rimasto. La Roma non ha intenzione di andare oltre l'offerta presentata nei mesi scorsi (2,5) e il procuratore nelle scorse settimane ha abbassato le richieste. Nessun accordo in vista con altre squadre italiane (Inter e Juventus) e la promessa di aggiornarsi nei prossimi giorni. C'è ancora da pazientare.