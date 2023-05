Roma, Mou e Pinto di nuovo lontani. E nemmeno Budapest li riavvicinerà

Visioni diverse e non conciliabili. L'ultimo contrasto per la risposta del gm sulle condizioni di Dybala. José prepara il regalo d'addio ma anche il manager potrebbe salutare

Ci risiamo. Uno parla sotto voce, l'altro va giù con la mannaia. Prima di aver ribadito: "Ma siamo amici, molto amici". Parole che strappano un sorriso: figuriamoci se non lo fossero stati. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, Mourinho e Pinto tornano a punzecchiarsi a distanza. Più che le parole sulla Champions, è stata l'uscita del dirigente su Dybala a innervosire il tecnico. Va detto, per amor della verità, che il dirigente si era limitato a rispondere ad una domanda nel prepartita. Ma per Mourinho non funziona così. Ci sono materie che sono competenza esclusiva di un allenatore. Soprattutto di un tecnico come lui che fa della comunicazione parte integrante del lavoro.