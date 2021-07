Roma, Mou chiede i gol. Sul mercato rispuntano Azmoun e Yaremchuk

Nessun gol su azione di Dzeko, Pellegrini, Mkhitaryan e Zaniolo in queste prime amichevoli. Oggi ci riprovano

Se il cliché estivo invita giustamente a diffidare dei risultati, non passa inosservato come nelle prime tre uscite stagionali, con avversari non irresistibili, i 4 designati a guidare il reparto offensivo in questa stagione (Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko) siamo rimasti a secco su azione (in gol soltanto Nicolò su rigore). Oggi ci riprovano, scrive Stefano Carina su Il Messaggero: avversario a Frosinone il Debrecen. Mou non appare preoccupato. Nel biennio italiano, ad esempio, ha regalato all'Inter anche il miglior attacco del torneo, con 155 reti (70 e 75) in 76 gare (media 2,03). I suoi centravanti hanno sempre lasciato il segno: 25 reti Ibrahimovic nel 2007-08 (capocannoniere), 22 Milito (secondo dietro a Di Natale). Ora tocca a Dzeko, reduce da un triennio non certo esaltante: 9-16-7. La fiducia in Edin è totale, con la consapevolezza però che il mercato è ancora lungo.