Roma, Mou carica i suoi giocatori: “Adesso crediamoci”

Lo Special One porta a cena i suoi giocatori per fare gruppo. Nella partita di domani, contro il Cska, servirà l'aiuto anche di chi ha giocato meno

A cena con Mou, la squadra. Si fa festa per le mille panchine: ci sono tutti, anche la proprietà e i dirigenti. Il tecnico parla al gruppo, un discorso motivazionale di una decina di minuti. Il senso delle sue parole: "Crediamoci". Domani c'è già un'altra prova: si va in campo contro il Cska, in Conference. Turnover sì, ma non troppo, davanti a un Olimpico pieno. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, Ibanez lascerà il posto a Smalling, al rientro. Kumbulla crede in una chance al posto di Mancini. Staffetta in vista per Shomurodov-Mayoral. Almeno uno dei due esterni difensivi dovrebbe rifiatare. In mediana dipenderà dalle risposte odierne di Cristante e Veretout.