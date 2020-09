Roma-Milik, la larga intesa

Milik c’è ma ancora non si vede. Dzeko si vede ma è come se non ci fosse più. Il gioco dell’oca, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, volge al termine: la Roma avrà il centravanti che aveva messo nel mirino da tempo, la Juventus accontenterà Pirlo che ha sempre indicato il bosniaco come prima scelta e il Napoli, con appena 5 mesi di contratto da far valere (a febbraio il centravanti avrebbe potuto firmare con chiunque), vedrà valutato l’attaccante 25 milioni. L’happy-end sospirato è prossimo.

Probabilmente non così immediato da permettere al polacco (che oggi, in Austria, si sottoporrà a una visita di controllo alle ginocchia operate) di esordire a Verona e a Edin di giocare contro la Samp.

Per rendere effettivo il trasferimento, vanno però prima ultimate alcune pratiche tra il calciatore e il Napoli (senza contare le varie commissioni da elargire in questo trasferimento). Si tratta delle famose multe comminate dal presidente De Laurentiis per l’ammutinamento dello spogliatoio azzurro post Salisburgo (con mancato ritiro) nel novembre scorso. A queste si aggiungono gli ultimi stipendi da percepire. Ultimate queste pratiche, il polacco rinnoverà per un anno con il Napoli, permettendo così alla Roma di prenderlo in prestito oneroso (3 milioni), garantendo però l’obbligo di riscatto (15) più bonus (7) e spostando la quasi totalità dell’investimento nel bilancio che inizierà il 1 luglio 2021. Nell’operazione rientreranno anche i giovanissimi Modugno e Meloni, classe 2003.

Ora la Roma è a caccia del vice MIlik, si valuta Scamacca. Soltanto sbrigate queste vicende, il calciatore giungerà nella capitale per iniziare la sua nuova avventura. Percorso inverso farà Dzeko, atteso a Torino. Il trasferimento del bosniaco frutterà alle casse giallorosse 16 milioni, permettendo così di effettuare una plusvalenza di 13,517 milioni (il costo a bilancio è 2,483).

Ai saluti Under: oggi il turco (dopo aver dato l’ok al trasferimento, oggi visite mediche) è atteso in Inghilterra (Leicester). La sua cessione permetterà d’incassare complessivamente 28 milioni (3+25), anche se una percentuale dovrà esser girata al Basaksehir. Valigie pronte pure per Perotti: il Fenerbahce ha offerto 2,5 milioni più 0,5 di bonus per il cartellino dell’argentino.