La vita è fatta di casualità. Lo sa bene Emanuele Lulli. Della storia del suo passaggio all'Avellino a metà luglio, ad esempio, è stato scritto tutto o quasi. L'accordo era pressoché chiuso quando le difficoltà per arrivare a Read hanno indotto il ds D'Amico e Gasperini a temporeggiare prima di dare il via libera al club irpino. Poi il trasferimento dell'olandese è saltato ed è arrivato Molina, ma Emanuele si era già messo in mostra con l'assist a Dybala nel test contro il Cardiff. Si è temporeggiato ancora un po' perché l'argentino aveva diritto ad altri giorni di ferie dopo aver disputato la finale di Coppa del Mondo. E così il ragazzino, del quale ancora si sapeva poco o nulla, all'improvviso ha deciso di essere uno dei migliori in campo nell'amichevole di Dortmund. Stop, stretta di mano virtuale con Nesta e l'Avellino: Lulli resta a Roma.

Come scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero', la forza di Lulli è portarsi dietro una freschezza, una vitalità e una semplicità nella giocata di cui questa Roma aveva bisogno. Un titolare aggiunto, lo definirebbe Gasp: trovato quasi per caso, ha davanti a sé un futuro tutto da scrivere. A livello contrattuale, ha ancora uno stipendio che non raggiunge di base nemmeno i duemila euro al mese e una ventina di giorni fa c'è stato il primo incontro con gli agenti per prolungare l'intesa, in scadenza a giugno. L'intenzione del club è quella di chiudere il prima possibile. A tal proposito, è previsto un nuovo appuntamento già in settimana, dopo la partita con lo Slovan.