Roma, l’inutile attesa del gol

La frenata che non ti aspetti, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. La Roma iacca dopo la gara di giovedì a Braga, non riesce a segnare contro il Benevento. Soprattutto non sfrutta la superiorità numerica (mezz’ora più il ricco recupero): 0-0 e chance sprecata.

Il punto non permette ai giallorossi, rimasti comunque sul podio, di mettere pressione al Milan secondo che, ancora a +5, sarà all’Olimpico domenica prossima per lo scontro diretto. In più complica il percorso per tornare in Champions. Si avvicinano Atalanta e Lazio e stasera la Juventus può effettuare i sorpasso.