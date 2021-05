Roma, le linee guida di Mou

Dalla porta all'attacco, lo Special One ha ben chiari i profili per rinforzare la squadra

Il mercato giallorosso sarà guidato da un doppio binario che sta portando il general manager Pinto ad individuare giocatori di personalità e con adeguata fisicità. Perché per ricostruire una fase difensiva di una squadra, riporta Stefano Carina sul Messaggero, non ci si può limitare alla difesa. Si parte quindi dalla mediana e l'interessamento per Xhaka ne è la dimostrazione. Lo svizzero, classe 92, è un regista che spesso e volentieri si sdoppia in mediano. Nelle idee dello Special One farebbe coppia con Veretout. In quest'ottica chi non disdegnerebbe un ritorno, è Strootman. L'operazione è difficile ma l'olandese sarebbe disposto anche a decurtarsi lo stipendio pur di tornare nella Capitale. Kevin magari non sarà accontentato ma la sua candidatura è la conferma di che tipo di calciatori la Roma stia cercando. In difesa, la volontà del portoghese è quella di potersi avvalere di giocatori poliedrici. La Roma cerca quindi un centrale difensivo che sappia giocare all'evenienza anche sulla fascia. Non a caso in queste settimane siano usciti i nomi di Rudiger e Aké. In porta, spazio all'esperienza: Rui Patricio è in pole. Anche nel suo caso, fisicità (è alto 1,90) e personalità. E in avanti la possibilità di arrivare a Belotti è concreta. Il Milan ha virato su Giroud, in Italia c'è soltanto la Roma. Si aspetta il sì di Mkhitaryan (proposto un biennale alle stesse cifre dell'ultimo accordo: 3 milioni a stagione più 2 alla firma) che ha ricevuto il via libera di Mourinho. Che sposta poco: la decisione spetta sempre e solo all'armeno.