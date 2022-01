Roma, l’attaccante è l’arma in più: Abraham e i gol per l’Europa

Mourinho chiede all'inglese il cambio di marcia

La possibilità di riagganciare il treno Champions passa per i suoi gol. La Roma e Mourinho si affidano a Tammy Abraham, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Finito l'apprendistato del girone l'attaccante deve cambiare marcia. Lo score a questo punto della stagione appare lusinghiero, 12 reti in 24 gare. In media un gol ogni 3 partite in Serie A, un numero un po' ridotto per chi come lo Special One lo vuole trasformare in "un mostro". Di certo giocare vicino ad un ragazzo come Nicolò Zaniolo non può che giovargli: letali quando hanno spazio, frenati invece quando devono costruire il gioco. La qualità dell'inglese non è messa in dubbio, quello in cui deve migliorare è soprattutto il killer instinct, dove la media realizzativa, 17,1%, è lì a confermarlo.