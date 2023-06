Roma, la rincorsa alle plusvalenze: solo 5 giorni per trovare 18 milioni

Continua il lavoro di Pinto soprattutto sul mercato in uscita. Kluivert l'ultimo colpo piazzato

Cinque giorni al 30 giugno, data in cui la Roma dovrà presentare un bilancio dove alla voce plusvalenze figuri il numero 30, ossia i milioni da incassare dalle vendite di giocatori, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Tiago Pinto ci sta riuscendo, l’ultimo piazzato è Justin Kluivert volato al Bournemouth per 10 milioni più 1 di bonus e si tratta di una plusvalenza di 7. Per adesso, però, è lui l’unico “ramo secco” che il gm è riuscito a tagliare, perché la cessione di Tahirovic potrebbe rappresentare un rimpianto nel futuro. Pinto, che la prossima settimana sarà a Milano, da Volpato e Missori vorrebbe incassare 11/12 milioni che porterebbero il totale delle plusvalenze a 23/24. Mancherebbero a quel punto solo 6 milioni che possono entrare con la cessione di Carles Perez al Celta Vigo