Roma, la punta è Azmoun

Il giro del mondo in (più di) 80 giorni di Pinto, finisce a Leverkusen. Per adesso, aspettando novità last-minute, l'attaccante che la Roma ha cercato dal 4 giugno per sostituire Abraham si chiama Azmoun. Con due anni di ritardo, scrive Stefano Carina su il Messaggero, l'iraniano arriva a Trigoria in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Era stato monitorato e trattato a lungo nell'estate del 2021 quando però fini al Bayer (nel gennaio successivo) con il gm che poi virò su Shomurodov. Nonostante arrivi da una stagione e mezza in Bundesliga dove ha segnato appena 5 reti, tra i giocatori accostati alla Roma è quello che ricorda più da vicino Morata. Non è infatti una prima punta di quelle classiche ma è un ruolo che può ricoprire, dotato com'è di una buona tecnica e fisicità. È un attaccante che sa far salire la squadra e giocare con questa. Un po' quello che chiedeva Mou in camera caritatis nel ritiro in Algarve, quando Belotti nei test non faceva i movimenti richiesti dal tecnico. I dubbi sul suo conto sono altri. In primis: arriva nella fase terminale di un infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare la seconda parte del ritiro con il Leverkusen. Avrà quindi bisogno di un periodo di riatletizzazione. Un arrivo che non ha infiammato la tifoseria, da giorni alle prese con la suggestione Lukaku. Azmoun, diversamente da quanto circolato, non occuperà l'ultimo slot da extracomunitario. Il motivo è semplice: il regolamento prevede che le limitazioni sugli extraUe non riguardino quei calciatori che al 30 giugno erano tesserati in Italia, anche se solo con la formula del prestito. Il riferimento è a Paredes. L'unico extracomunitario arrivato nella sessione estiva è quindi Azmoun. Rimane un posto libero. Azmoun, prima di sbarcare in Italia, ha avuto una videochiamata con Mourinho, documentata dal suo agente sui social.