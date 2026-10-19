Giovane e convincente. La Roma continua a stupire e lo fa anche senza i titolarissimi. De Roon si è definito una sorta di nonno, forse esagerando, ma a 35 anni sabato si è ritrovato in campo con intorno ben sette calciatori nati dopo il 2003. L'età media dell'undici iniziale era di 24,5 anni. Nella ripresa sono poi entrati Ghilardi (23), Wesley (23) e il baby Di Nunzio (19). L'ultima volta che i giallorossi erano scesi in campo con una formazione così giovane era il 2021, quando in panchina sedeva Paulo Fonseca. Come scrive Daniele Aloisi su "Il Messaggero", la linea è stata tracciata e qualche settimana fa il CEO Galantic aveva parlato della necessità di una squadra Under 23: "Non si può vivere di plusvalenze. Ci vogliono più Lulli e più Pisilli, dobbiamo puntare sulle giovanili. E poi ci vuole una tappa di crescita tra Primavera e prima squadra". L'idea è quella di portare a termine il progetto parallelamente a quello del nuovo stadio. I costi sono alti, circa 20 milioni di euro, e manca ancora un impianto in cui giocare, ma l'intenzione è di riuscirci in tempi brevi. Inter, Atalanta, Juventus e Milan hanno già iniziato e i primi risultati stanno arrivando. La Roma non ha intenzione di rimanere a guardare.