Roma-Juve, Higuain “affaticato” resta in dubbio

“Affaticamento muscolare” per Gonzalo Higuain, che non si è allenato totalmente con il gruppo, come riporta Il Messaggero.

Il Pipita ha accusato un problema alla coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, alla vigilia della trasferta contro la Roma. ad oggi è in dubbio.

Sulla trasferta di Roma, ha parlato a Sky Sport, Blaise Matuidi: “I giallorossi fanno un giocomolto offensivo, proprio come noi. E domenica avranno la spinta dei loro tifosi. Dovremo essere pronti a giocare una grande partita per vincere”.