“Roma, io il soldato di Mou”

Dal ritiro con la Svizzera Xhaka lasciato aperta la porta a un addio ai Gunners

Ad ascoltare Xhaka sembra quasi che l'affare tra Roma e Arsenal per il suo arrivo in giallorosso sia alle battute finali, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Dal ritiro con la Svizzera, il calciatore non solo ha espresso parole di stima verso Josè Mourinho, ma ha anche lasciato aperta la porta a un addio ai Gunners (scadenza 2023): "Tutti lo conoscono e sanno cosa è riuscito a fare nella sua carriera. Lui è uno che sa come vincere i titoli: basta vedere il lavoro che ha fatto negli ultimi anni. Il suo interesse mi rende orgoglioso. Ho ancora due anni di contratto a Londra e all'Arsenal sanno cosa posso dare. Ma quando sarà il momento giusto e dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò". Se, come sembra, Mourinho nella Roma dovesse adottare il 4-2-3-1, Granit (classe '92) giocherebbe in linea mediana accanto a Veretout per formare una vera e propria diga a protezione della linea difensiva. Regista basso e all'occorrenza anche difensore centrale. Carattere ribelle e rissoso in campo: nella stagione appena terminata ha collezionato 8 cartellini gialli (negli ultimi 5 anni la media era di 12) e un'espulsione che gli è costata due giornate di squalifica.