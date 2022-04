Roma infinita, il Napoli saluta

El Shaarawy agguanta il Napoli all'ultimo respiro: 1-1

Un Josè Mourinhosempre più padrone della sua Roma, scrive Ugo Trani su Il Messaggero, ed una squadra sempre più simile al suo tecnico: i giallorossi non staccano mai la spina e anche nel match di ieri col Napoli recuperano per i capelli il risultato segnando il pari nei minuti di recupero con El Shaarawy. Parte meglio il Napoli, che trova il vantaggio su calcio di rigore assegnato per fallo di Ibanez su Lozano - Di Bello non vede, il Var lo richiama -. Ma la Roma ha l'occasione per pareggiare anche nel primo tempo, e nella ripresa accelera. Mourinho affida alla panchina il compito di riacciuffarla, e così succede: El Shaarawy regala un punto ai suoi proprio da subentrato. Amara serata per il Napoli, che saluta in modo quasi definitivo la possibilità di vincere lo scudetto.