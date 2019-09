Roma, incontro con la vittoria

Oggi pomeriggio, ospitando il Sassuolo (ore 18), i giallorossi giocheranno il 3° match di fila all’Olimpico, come riporta Ugo Trani su Il Messaggero. Strano ma vero. Come il raccolto, fin qui misero: 2 punti su 6 disponibili, sprecando contro il Genoa e rischiando contro la Lazio. E comunque, subendo sempre la rimonta degli avversari. Fonseca, dunque, cerca il 1° successo ufficiale con il nuovo club, anche se, per la verità, il suo obiettivo è di trovare, insieme con i 3 punti, l’equilibrio dell’assetto.

Petrachi ha sistemato la rosa al fotofinish prendendo, nelle ultime ore di mercato, Smalling, Kalinic e Mkhitaryan. Richieste mirate dell’allenatore che dei tre, però, può far debuttare solo Mkhitarian. Smalling si è fermato in dirittura d’esordio e Kalinic, alla prima convocazione, non è ancora atleticamente al top, avendo cominciato la preparazione proprio a Trigoria. Così l’Olimpico non si riempie: attesi 30 mila spettatori.

Fonseca vuole dare un’identità alla squadra per renderla quanto prima competitiva e riportarla in corsa per la zona Champions. Oggi contro il Sassuolo Veretout è finalmente pronto a vestire per la prima volta la maglia giallorossa, avendo saltato, oltre che le 2 partite di campionato, anche tutte le amichevoli estive.

Potrebbe essere confermata, per nove-undicesimi, la squadra che, timida e fragile, ha pareggiato il derby. Le novità saranno l’ingresso di Veretout a centrocampo e lo spostamento di Pellegrini dietro a Dzeko con il triplo trequartista. Formula che il portoghese ha spesso utilizzato nelle 3 stagioni a Donetsk.

Da destra a sinistra: Zaniolo, Pellegrini e Mkhitarian che però avranno la possibilità di scambiarsi la posizione. Davanti l’allenatore pretende il pressing che non c’è stato nel derby e la collaborazione con gli altri reparti. Soprattutto per limitare il possesso palla del Sassuolo (finora il migliore del torneo: 68,1%).