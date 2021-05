Roma, in viaggio con lo Special

Il derby ha rivalutato alcuni giocatori: adesso Mourinho sa di avere più opzioni del previsto per la prossima stagione. Ma chiederà 4 titolari

In attesa dello sbarco di Mourinho, riappare la Roma. E non è cosa da poco conto, soprattutto in coda a una delle peggiori stagioni dopo lo scudetto di 20 anni fa. Il successo nel derby, meritato soprattutto per l'interpretazione data alla partita, ha avuto l'effetto desiderato dai Friedkin e da Pinto. La rivalutazione di una rosa che ha comunque giocatori che possono partecipare alla nuova avventura. Gente spinta sull'altalena che caratterizza chi vive a Trigoria o in assoluto la Capitale. La via di mezzo si è vista finalmente contro la Lazio. Sabato i sopravvalutati, diventati impresentabili in quattro mesi del 2021, hanno semplicemente fatto il loro dovere. Con applicazione, umiltà, disponibilità, e concentrazione, scrive Ugo Trani su "Il Messaggero".

La Roma, quella che va in campo, è già connessa con il nuovo tecnico. Lavora direttamente per lo Special One. Che, sempre in contatto con Pinto, sa benissimo in quali ruoli bisognerà rinforzare la formazione base. Ma, prima delle richieste, Josè si dovrà pronunciare sui calciatori sotto contratto. Fuzato è l'unico dei 6 portieri che ha chance di restare. Pau Lopez e Olsen sono da piazzare. Sarà il filo conduttore del mercato di Pinto: alleggerire il monte ingaggi e, al tempo stesso, ridurre e svecchiare la rosa che sarà di 18 calciatori più 5 giovani. I contratti che pesano sono quelli di Fazio, Pastore e Nzonzi, prossimo al ritorno. La partita contro la Lazio ha almeno riabilitato più di un interprete: ecco la personalità di Mancini, la potenza di Karsdorp, la maturità del bimbo Darboe, il carattere di Pellegrini e la fisicità di Cristante. Lasciando sempre a parte Dzeko, Mkhitaryan e Pedro, le risposte di 5-6 titolari sono state incoraggianti.

Mourinho è orientato a inserire nella rosa almeno 4 titolari: il portiere, il difensore centrale, il play e il centravanti. Il favorito per la porta è l'esperto Rui Patricio: lo sfidano Musso dell'Udinese e Maignan del Lille. Akè del City, in prestito al Chelsea, va bene come rinforzo in difesa: fa il centrale e l'esterno. A centrocampo l'obiettivo è Sanches del Lille, anche lui assistito da Mendes, e l'alternativa Sabitzer del Lipsia. In attacco, oltre a Belotti, piace lo svedese Isak della Real Sociedad. Sono rinforzi di lusso, nel senso che costano. In ogni reparto, possibile il sacrificio di qualcuno: Ibanez, Villar o Veretout.