Roma in testa. Paulo, cento di questi giorni

Era nell’aria, doveva capitare. E quale migliore occasione? Qui, all’Olimpico, davanti a 60mila tifosi. Eccolo, Paulo Dybala, autore di una doppietta storica (la 1° in giallorosso), grazie alla quale raggiunge quota 100 gol in Serie A, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. "Il più bello sarà il prossimo", dice la Joya nel postpartita. Mourinho doveva ritrovare i gol dei suoi attaccanti, infatti fino ad ora solo Abraham aveva fatto centro. Con questo successo la Roma vola a 10 punti, piazzandosi momentaneamente al primo posto in classifica. I giallorossi sono molto solidi difensivamente e, nonostante lascino il possesso palla agli avversari, non si espongono quasi mai a pericoli seri.