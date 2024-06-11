L'agenda di Ghisolfi resta fittissima. In questi giorni a Trigoria l'analisi della rosa giallorossa insieme a De Rossi ha calamitato l'attenzione del dirigente francese, pronto a iniziare il suo mandato esplorativo con alcuni manager, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Qualche appuntamento era stato già fissato la scorsa settimana ma è stato rimandato a questa. Ghisolfi, infatti, coaudiuvato dal braccio destro Ricchio, ha prima voluto capire insieme a DDR i margini operativi e le richieste tecniche di Daniele. Hanno visionato fimati, si sono confrontati su alcuni nomi, sulle possibilità di rinnovi last-minute (leggi Spinazzola). E ora, con il quadro più chiaro, si può partire. Il tecnico è stato chiaro: avrebbe piacere di ripartire da Svilar, Ndicka, Mancini, Paredes, Pellegrini, Cristante e El Shaarawy. Nella lista non figura. Dybala, probabilmente l'unico campione nella rosa, semplicemente per il fatto che esiste una clausola che potrebbe far diventare la Roma mera spettatrice nella vicenda, qualora il calciatore decidesse di avvalersene (ieri da Milano filtravano rumors sull'Inter). Due terzini, altrettanti ali, una mezzala box to box con il grande punto interrogativo sul centravanti. Della serie: si riparte o no da Abraham? E di questo si parlerà con la Roof Agency che cura gli interessi di Tammy. Ma non solo. Perché in questi giorni ci sarà anche l'atteso incontro con Fali Ramadani. Senza contare che la Lian Sport ha altri calciatori interessanti che in queste settimane sono finiti nel taccuino di Ghisolfi. Sono sostanzialmente tre: il centravanti del Braga, Banza, 23 reti nella Liga portoghese, il terzino destro Fresneda, ora allo Sporting, e una vecchia conoscenza del nostro campionato, Jeremie Boga, di proprietà del Nizza e acquistato un anno fa proprio da Ghisolfi per il club transalpino.