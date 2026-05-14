Tanti i temi da trattare tra Gasperini e Ryan Friedkin a partire dai rinnovi e ieri è andato in scena il primo colloquio. Si allontanano le possibilità di un prolungamento per El Shaarawy - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - mentre restano vive le speranze per Dybala, Pellegrini e Celik. Ma andiamo con ordine. Domenica Paulo è stato chiaro, ha voglia di conoscere al più presto il proprio destino e la sua volontà è quella di rimanere. È disposto ad accettare uno stipendio più basso (guadagna 8 milioni più 1 di bonus) ed ha messo in stand by diverse offerte arrivate dall’altra parte del mondo da Boca Juniors e Inter Miami. L’agente rimarrà nella Capitale anche dopo il derby e in programma c’è un incontro. Discorso simile per Pellegrini che gode della stima di Gasp e attende una chiamata dal club per discutere il prolungamento, anche per lui con ingaggio ridotto. Più avanti la trattativa per Celik: il procuratore la scorsa settimana si è affacciato più volte dalle parti di Trigoria e sono ripartiti i contatti tra le parti. La questione – neanche a dirlo – è sempre economica. Se il turco abbasserà le pretese si arriverà alla fumata bianca.