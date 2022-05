Roma, il nuovo stadio a Pietralata: “60mila posti”. Ecco il progetto in Campidoglio

Si tratta del primo, vero e concreto manifestarsi della volontà di Dan e Ryan Friedkin di passare dagli annunci al piano pratico

Ci siamo: Pietralata e da 55mila a 60 mila posti. La Roma ha rotto, finalmente, gli indugi e ha depositato in Campidoglio la prima carta formale per il nuovo stadio, scrive Fernando Magliaro su Il Messaggero. Si tratta del primo, vero e concreto manifestarsi della volontà di Dan e Ryan Friedkin di passare dagli annunci al piano pratico. L’area prescelta è Pietralata, dietro la Stazione Tiburtina e non lontano dall’Ospedale Sandro Pertini. Scartato il punto più vicino alla ferrovia dove inizia via Monti Tiburtini, considerato troppo piccolo, per la Roma si va su un’area pubblica: “La posizione dello stadio – è scritto nel documento – appare più idonea e adeguata all’interno del Piano Particolareggiato di Pietralata sul sito di proprietà di Roma Capitale.