Roma, il gelo sopra Dzeko

Il gelo continua. Perché prima o poi, le contusioni e gli inediti problemi muscolari emersi all’improvviso nei giorni scorsi, dovevano venir meno e lasciar spazio alla quotidianità. La sostanza però, scrivono Alessandro Angeloni e Stefano Carina su Il Messaggero, non cambia: Dzeko, nonostante abbia recuperato, continua ad allenarsi a parte. Almeno questo è quello che è trapelato da Trigoria nella giornata di ieri. Edin, giunto nel centro sportivo poco prima delle ore 15, ha comunicato allo staff medico di sentirsi pronto per svolgere almeno parte della seduta in gruppo. Poco dopo gli è stato però risposto che l’allenatore preferiva farlo allenare ancora a parte. Versione che la Roma respinge e, rigorosamente off record, smentisce. Della serie: il calciatore continua a lavorare da solo per i postumi dell’infortunio patito nel match di Coppa Italia contro lo Spezia

La Roma, ad ad una settimana dallo strappo consumatosi tra calciatore e tecnico, non ha speso una parola sulla questione, lasciando spazio a illazioni, indiscrezioni e considerazioni di ogni genere- Non c’è un club disposto per motivi di liquidità ad acquistare adesso Dzeko e Borja Mayoral viene ritenuto un ottimo ‘secondo’ ma non il titolare- Se Dzeko non troverà una sistemazione altrove entro il 1 febbraio, dal giorno dopo la vicenda andrà risolta.