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Roma, il domani è un’incognita. L’addio di Gasp sarebbe l’ennesimo errore

Roma, il domani è un’incognita. L’addio di Gasp sarebbe l’ennesimo errore - immagine 1
Per la società sarebbe difficile sostituire l'attuale tecnico vista la simbiosi che si è creata in questa fase con la piazza. L'unica alternativa valida sarebbe il ritorno di De Rossi, ma alle sue condizioni
Redazione

Per buona pace di tutti lo scenario migliore sarebbe una pace o una tregua a tempo indeterminato, tra i contendenti con la conferma di tutti. Ovvero: Gasp in panchina con, a dirigere le operazioni dall'alto, Ranieri e Massara. Possibile? Possibile, anche se al momento assai im-robabile. L'incontro tra le part in programma oggi a Trigoria, porterà una schiarita o un definitivo annuvolamento. E' tutto da vedere. Può accadere che Gasp a fine stagione, e ormai non manca molto, saluti e se ne vada, con un bel "c'eravamo tanto amati", anche se per poco. I Friedkin non si farebbero certo problemi ad accettare le dimissioni di Gasp o addirittura di mandarlo via (ballano dodici milioni per i restanti due anni di contratto). Ma se Gasperini se ne va, che succede? Facile: servirà un altro allenatore. E la scelta non sarà certo facile, vista la simbiosi che si è creata in questa fase tra il tecnico e la piazza. Per certi versi - scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero - sarà più complicato della passata stagione. Per far dimenticare Gian Piero ci vuole uno forte. Il nome è già in cassa: De Rossi. È chiaro che, il primo ad essere convinto dovrà essere proprio Daniele, che a Genoa sta lavorando bene e che non ha intenzione di scottarsi di nuovo con l'amata Roma. L'eventuale addio di Gasperini (in qualsiasi forma dovesse arrivare) sarebbe digerito come un errore: di valutazione prima e di poca capacità di gestione del personaggio poi. Un fallimento dell'ennesimo progetto che era partito con grande entusiasmo e che terminerebbe con tanti rimpianti.

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