Wijnaldum, si può: il Psg apre al prestito. Idea Natan per la difesa

L’ex Flamengo è ora di proprietà del Bragantino Red Club. Intanto il manager di Senesi sta spingendo l’argentino: costa 16 milioni, eccessivi per un giocatore in scadenza nel 2023

Che ci fa un like di Georgino Wijnaldum in un fotomontaggio di Totti e Dybala che esultano insieme? Se lo sono chiesti tanti tifosi romanisti, , scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Nell'era dei social questo può diventare una notizia, soprattutto se associato ad un nome accostato alla Roma negli ultimi giorni. Per Wijnaldum il Psg chiede 15 milioni ma apre anche all'ipotesi del prestito con obbligo di riscatto ad una cifra inferiore. La Roma non ha chiuso del tutto le porte e ha rilanciato un diritto di riscatto.