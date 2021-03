Roma, gita a Kiev e vista sul Napoli

Il risultato di giovedì, 3-0 all’Olimpico, ha il suo peso, scrive Ugo Trani su Il Messaggero, in questa settimana che per la Roma è sicuramente complicata: dopo il ko di Parma, il viaggio al gelo di Kiev per il ritorno degli ottavi di Europa League con lo Shakhtar Donets. La tappa in Ucraina, nonostante il successo abbondante nella gara d’andata, diventa comunque fastidiosa.

Domenica c’è lo scontro diretto con il Napoli all’Olimpico, la partita che la Lega, «con risposta più ridicola della decisione» riportando il commento testuale del ceo Fienga, si è guardata bene di spostare, non dando alcun peso alla lettera inviata sabato dal club dei Friedkin: Gattuso, stessi punti in classifica (50) ha appena effettuato il sorpasso in classifica, sfruttando la miglior differenza reti e spingendo i giallorossi al 6° posto. Fonseca, solo 3 punti e nessun successo contro le big in campionato, sa che la sfida è da dentro o fuori nella corsa Champions. Così in coppa cercherà di risparmiare qualche titolare. A riposo dovrebbero restare capitan Pellegrini, Spinazzola e Dzeko, più uno tra El Shaarawy e Pedro. La rotazione non sarà eccessiva, essendo condizionata dalla lunga lista degli assenti: gli infortunati Smalling, Veretout e Mkhitaryan, il convalescente Zaniolo e gli esclusi dalla lista Uefa Reynolds, Jesus, Fazio e Pastore.

Se la Roma non farà la stupida nel tardo pomeriggio contro lo Shakhtar, andrà per la prima volta nella sua storia ai quarti della competizione. Mai successo da quando la Coppa Uefa non c’è più. Partendo dal 3-0 in casa, 6 volte su 7 ha passato il turno (stop solo a Jena, ex Germania Est, nel 1980 e in Coppa delle Coppe: 4-0 per il Carl Zeiss).

Con la promozione ai quarti, salirebbero gli introiti dell’avventura continentale: già incassati 12,51 milioni, ne arriverebbero altri 1,5 per la qualificazione più il premio della gara di ritorno (bonus da 570 con il successo e 190.000 con il pari).