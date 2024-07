Roma, Ghisolfi stringe per Soulé e Dahl. Sfuma En-Nesyri: va da Mourinho

Meno 27 a Cagliari-Roma , prima giornata di campionato e il leit-motiv dalle parti di Trigoria, scrve Stefano Carina su Il Messaggero, è sempre lo stesso : "Meglio prendersi qualche giorno in più, piuttosto che sbagliare l’investimento. Perché questo piccolo ritardo si può recuperare, l’investimento sbagliato peserebbe invece in futuro". C’è poco da fare, gli impazienti si mettano l’anima in pace: questa è la linea-guida della Roma sul mercato. E se al 22 luglio alcune rivali per il quarto posto sembrano già avanti ai giallorossi, i conti – secondo il management romanista – si faranno alla fine . Soulé , ad esempio. Finché Matias mantiene la parola data (forte di un quinquennale da 2 milioni a salire) Ghisolfi è certo che se si sposterà da Torino, sarà per venire alla Roma. E il se, è soltanto pleonastico.

Se poi ci sarà bisogno di alzare l’offerta da 25 a 28 milioni o inserire (eventualmente) una percentuale del 15% sulla futura rivendita, non sarà questo il problema. La Roma da questo punto di vista, almeno sino ad oggi, si muove seguendo una strategia chiara: se il calciatore (En Nesyri) arriva alle condizioni dettate dal club, si chiude. Altrimenti si aspetta. Un modus operandi che lo scorso anno regalò Lukaku, quando sembrava ormai ad un passo Zapata. In questo caso, il Lukaku di oggi è David. Il canadese vuole giocare in Premier, spara alto d’ingaggio e in più c’è un nodo commissioni con gli agenti non indifferente da sciogliere. Ma se nessuno lo prende, ecco che la Roma (alla quale continua ad essere offerto Retegui) può tornare in gioco. Stesso dicasi per Omorodion (il preferito di De Rossi) e Sorloth.