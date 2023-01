Roma formato Champions: non c’è Zaniolo, ci pensano Dybala e Abraham

Prima o poi anche i suoi detrattori se ne faranno una ragione: la Roma di Mourinho è questa. Cinica, essenziale e pragmatica, quanto basta per archiviare con il minimo sforzo la pratica Spezia. AI Picco finisce 2-0 senza particolari patemi, con i giallorossi che si confermano ancora una volta squadra da trasferta (21 punti in 10 gare). José del resto è della stessa scuola di Allegri («Chi vuole divertirsi vada al circo») o del vecchio Trapattoni («Chi vuole vedere i balletti vada alla Scala»): alla fine conta il risultato. E pensando solo a quello, c'è il rischio che prima o poi entri in campo o in sala stampa e zittisca tutti con il dito alzato, come fece Batistuta al Camp Nou dopo uno stratosferisco gol al Barcellona. Il canovaccio della sua Roma, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, è il solito: aspetta, fa giocare male l'avversario, produce lo stretto necessario, subisce poco e nulla ma poi, al 90’, alzi lo sguardo e leggi sul tabellone: 1-0. O come ieri 2-0. Tre punti che per una notte permettono di raggiungere l'Inter al terzo posto e evitare che l'odore acre della polemica per quanto sta accadendo con Zaniolo si mischi al profumo inebriante della Champions.