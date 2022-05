Roma, festa al Circo Massimo ma niente schermi per la finale

Le polemiche sui social da parte dei tifosi hanno spinto il Comune e la società dei Friedkin a desistere dall’allestire dei punti in città dove vedere il match

Massimo Limiti

Niente maxischermi per le vie della Capitale ma una grandissima festa al Circo Massimo in caso di vittoria dei giallorossi in Conference League, scrive Il Messaggero. Mancano quasi tre settimane alla finale di Tirana tra Roma e Feyenoord, ma le polemiche sui social dei tifosi – “Portano jella ste cose!” – hanno spinto il Comune e la società dei Friedkin a desistere dall’allestire dei punti in città dove vedere il match.

Queste, almeno al momento, sarebbe le indicazioni che trapelano dal Campidoglio e dal club di Trigoria. Anche se da qui al 25 maggio potrebbe cambiare lo scenario. Per esempio, si attende che si esprima la Prefettura, la quale potrebbe rilanciare l’ipotesi dei maxischermi per problemi di ordine pubblico e per contenere i tifosi in limitate parti della città.

Il club, invece, non esclude di aprire la sera del 25 l’Olimpico per trasmettere sui maxi schermi dello stadio il match e magari aspettare l’arrivo dei giallorossi da Tirana per mostrare la coppa.