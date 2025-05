Roma e Ranieri: ultima chance per l’Europa

Per Claudio Ranieri è l’ultima partita all'Olimpico da allenatore della Roma; per la Roma è l’ultima chance di restare a galla e sognare il quarto posto, serve una vittoria. Tutto in una notte da brividi, da giocare in contemporanea con le altre concorrenti, con la Juve, che ospita l'Udinese, e con la Lazio, che gioca sul campo dell'Inter. La Roma al quarto posto, sarebbe un'impresa incredibile, impossibile da immaginare a novembre, mese in cui si è insediato Ranieri. I Friedkin, che l’altra notte alcuni tifosi hanno contestato con un paio di striscioni appesi in zona Eur, hanno inviato un messaggio via Instagram, per dire, ci siamo. Ma si sa, i tifosi della Roma vogliono di più, ambiscono a una squadra che possa lottare per le alte posizioni di classifica. Ranieri - sottolinea Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - ha fatto ciò che poteva e anche di più. Champions o Europa League, se consideriamo da dove si partiva sei mesi fa, vanno bene entrambe, ma oggi si decide.