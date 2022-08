Roma, è qui la festa

La festa è pronta. In una città che ha iniziato a svuotarsi in vista della settimana di Ferragosto, l’Olimpico giallorosso va in controtendenza. Questa sera lo stadio sarà nuovamente sold out, dando seguito a quell’onda di entusiasmo, euforia, voglia di partecipazione che lega la vittoria di Tirana e le ultime settimane della passata stagione all’annata calcistica che sta per iniziare. Guai a parlare di scudetto a Trigoria, perché dopo tutto la scaramanzia regna sovrana. I giallorossi però - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggera' - non possono nascondersi. Non lo fanno certamente i 65mila innamorati che oggi sono stati invitati dalla società a riempire lo stadio in anticipo rispetto al fischio d’inizio del match contro lo Shakhtar Donetsk.