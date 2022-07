Roma e Mou partenza col broncio

In Portogallo poco più di una decina di giorni nei quali saranno disputate 4 amichevoli, la prima oggi alle 12

La Roma sbarca in Algarve. La speranza è quella di ritrovare serenità , quella perduta in queste settimane di sussurri, messaggi criptici sui social, silenzi, noie muscolari e dichiarazioni a mezza bocca, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Poco più di una decina di giorni nei quali saranno disputate 4 amichevoli, la prima oggi alle 12. In questo periodo Mourinho approfitterà per cementare il gruppo. Normalmente gli riesce facile, soprattutto quando ha alle spalle dodici mesi di conoscenza. Stavolta, però, dovrà metterci qualcosa di Special. Tutti i discorsi tornano alla frase detta a Tirana: “Io rimango. Posso restare più o meno felice“. Tradotto: dipende da che mercato si farà. Non è un mistero che il top player individuato è lo svincolato Dybala.