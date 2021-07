Roma e Lazio: tecnici top, squadre ancora inadeguate

Due allenatori famosi e vincenti a cui i club chiedono di pazientare almeno un anno prima di avere mezzi adeguati alle loro ambizioni

L'impressione era quella giusta. Si avvertiva già un mese fa. Che Roma e Lazio si fossero profuse in uno sforzo enorme, non sappiamo se al di sopra delle loro possibilità ma certamente ben oltre le loro intenzioni, scrive Alessandro Catapano sul Messaggero. La Roma aveva avvicinato Sarri e gli aveva proposto un piano di crescita triennale. Poi Mourinho è finito sul mercato e i Friedkin si sono subito innamorati della suggestione, forse senza nemmeno badare troppo al merito. Ora Roma e Lazio si ritrovano con due allenatori famosi e vincenti a cui chiedono di pazientare almeno un anno prima di avere mezzi adeguati alle loro ambizioni. Non c'è nulla di male, ma bisogna dirselo con chiarezza.