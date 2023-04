Roma e Lazio, ira dei tifosi: “Vogliono salvare la Juventus”

Ieri mattina i tifosi di Roma e Lazio si sono svegliati con l'incubo di vedere le rispettive squadre finire in un processo dagli esiti incerti, scrivono Gianluca Lengua e Valerio Marcangeli su Il Messaggero. Penalizzazioni, punti sottratti, la Uefa che nega le competizioni europee, ogni scenario è plausibile dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Trigoria e Formello per recuperare i documenti che provino. In poche ore sono emerse le teorie più bizzarre come quelle di un complotto contro le due squadre della Capitale ordito per scagionare la Juventus, unico club al momento punito con 15 punti di penalizzazione. Nei bar di Testaccio e Garbatella, come quelli di Vigna Stelluti e Ponte Milvio l'argomento di discussione per la prima volta è stato lo stesso: adesso cosa succederà? Di certo la risposta non arriverà a stretto giro, prima dovranno terminare le indagini e solo successivamente il quadro della situazione sarà chiaro. Tradotto: se ne parla la prossima stagione. I social sono strati presi d'assalto e gli ascoltatori che chiamano le radio vogliono avere risposte. Qualche speaker prova a spiegare che il presidente Friedkin non c'entra nulla: "È vero che sono indagati per un bilancio, ma è un bilancio che prendono in corsa. Se per stare tutti tranquilli bisogna fare tutti colpevoli e nessun colpevole, fatelo. Negli anni precedenti la Roma i giocatori li ha venduti davvero e per questo la precedente gestione si è presa gli insulti dei tifosi". Il riferimento è Salah, Alisson, Marquinhos e altri elementi poi diventati campioni internazionali. C'è poi chi prova a entrare nel tecnico spiegando che: "E impossibile stabilire a priori un prezzo per un calciatori", immediata la risposta: "È vero, ma attenzione alle intercettazioni”. Chi ha letto i nomi dei giocatori sotto “analisi, ha anche provato a fare ironia: “Se sono questi, allora dovrebbero darceli i punti non toglierceli”.