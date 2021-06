Roma, Dzeko ha deciso che andrà via solo gratis

Edin aspetta, manda messaggi a Mourinho, elogia il rinnovo di Mkhitaryan e intanto si rilassa in vacanza

Quella con Dzeko è diventata una partita a scacchi, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Edin fa finta di nulla e manda messaggi a Mourinho, elogia il rinnovo di Mkhitaryan e intanto si rilassa in vacanza. La Roma ha già deciso da tempo di privarsene per motivi di bilancio. L’epilogo sembra scritto, ma ad una condizione: ossia che il centravanti riceva in cambio il cartellino dal club. Ipotesi sulla quale Pinto frena visto che così arriverebbe una minusvalenza.